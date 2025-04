RFV Antonio Di Gennaro sull'assenza di Kean: "Ha responsabilizzato gli altri. Questo Mandragora da Nazionale"

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi opinionista televisivo, Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare la vittoria contro l'Empoli e le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole:"La Fiorentina non gioca un calcio brillante ma poche squadre oggi giocano molto bene. I viola hanno cambiato mentalità, sono tornati a vincere le partite sporche che fanno classifica. Giovedì c'è il Real Betis e sarà dura. Aver vinto senza Dodo e Kean significa tanto perché, senza togliere niente agli altri sono quasi il 50% della squadra. Ci sono delle prospettive importanti. Ora non è semplice giocare con chi lotta per non retrocedere. Se la Fiorentina aumenta il livello del gioco può fare bene anche in Conference League".

L'assenza di Kean ha fatto cambiare modo di giocare alla Fiorentina? Ha fatto migliorare alcuni giocatori?

"Ha responsabilizzato tutti gli altri che avvertono il peso del giocatore forte che manca. Senza di lui aumentano le responsabilità. Beltran e Gudmundsson si sono responsabilizzati e hanno fatto bene. A centrocampo poi non c'era Fagioli che aveva avuto al febbre. Adli ha fatto bene e su Mandragora mi devo ricredere perché così è un giocatore da Nazionale. I centrocampisti che segnano sono fondamentali. Anche Adli ieri ha segnato. Folorunsho si deve adattare per fare il ruolo di Dodo. Ovvio che se giocasse mezzala avrebbe più possibilità di arrivare al gol. Insomma da gennaio la Fiorentina ha alzato il livello del suo centrocampo. Contano i punti. Meglio di così per la Fiorentina non poteva andare. A Roma i viola si gioca tanto. L'aspetto del gioco conta ma conta di più fare i punti".

Palladino cambierà modulo giovedì?

"Senza Dodo un cambio di modulo la vedo dura. La cosa migliore è rimanere con la difesa a tre con Gosens a sinistra e a destra si adatterà Folorunsho o chi per lui. Si adatta ma non c'è altro, non penso giochi Comuzzo più bloccato. Se gioca a 4 con tre centrocampisti, il trequartista e due punte, va capito come si potrebbero schierare. Davanti c'è tanta scelta ma va visto anche come giocherà il Real Betis".

Per caratteristiche Gudmundsson si trova meglio con Beltran che con Kean?

"Beltran è un giocatore diverso da Kean, ha meno l'attacco della profondità e degli spazi. Magari è più abile nello stretto. Secondo me Gudmundsson, al di là di con chi gioca, deve prendere lui in mano la situazione. Deve giocare come sa, trovandosi la posizione con personalità. Poi insieme a Kean la Fiorentina ha due giocatori che possono segnare in qualsiasi momento".

