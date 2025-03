RFV Antonio Di Gennaro su Zaniolo: "Ha la testa di chi non ha capito quanto è forte"

Così Antonio Di Gennaro, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?", su Moise Kean e non solo: "Ci vuole del tempo a volte, adesso è l’attaccante della Nazionale. E dico che Zaniolo deve prendere da lui, meriterebbe l’azzurro a cose normali. Kean è un trascinatore”.

Come mai Zaniolo non è in Nazionale?

“Gli infortuni sono acqua passata, quindi credo che la testa e l’atteggiamento siano quelli di un giocatore che non ha ancora capito quanto è forte. È un dispiacere, dovrebbe pensare di più al lavoro specifico”.

Quanto cambia l’Atalanta senza Retegui?

“Cambia che deve trovare il modo per riempire l’area di rigore. Questo è un anno importante per l’Atalanta, forse l’ultimo con Gasperini, in cui si può puntare al vertice”.

Confermerebbe l’undici visto con la Juventus?

“Sì. Gudmundsson sta crescendo tanto, poi a metà campo hanno fatto molto bene. Anche Ndour e Folorunsho potrebbero essere importanti contro una squadra fisica come l’Atalanta. Mandragora mi ha stupito in positivo. Adli invece quando c’è da gestire il pallone è anche più bravo di Cataldi”.

