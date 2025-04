RFV Antonio Di Gennaro: "La Fiorentina blindi Kean e compri un altro attaccante"

L'ex centrocampista viola, Antonio Di Gennaro, è intervenuto a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per commentare il gol di Moise Kean contro l'Atalanta: "Hien ha massacrato tutti in finale di Europa League contro il Leverkusen. Con Kean ha sbagliato perché lui va a tremila all’ora e poi perché non aveva nessuno che lo copriva dietro”.

In cosa l'ha sorpresa Kean?

"Aveva già queste capacità ma non le aveva mai espresse. Ora ha trovato l’ambiente giusto che valorizza le capacità che ha capito di avere. Cosa che non mi sembra abbia capito Zaniolo".

Vede dei leader in particolare?

"Gosens è quello che merita la fascia di capitano, senza nulla togliere a Ranieri. Ma l’ex Atalanta ha qualità superiori a tutti. È pure laureato in psicologia…".

Che futuro si aspetta per i viola?

"Se la Fiorentina avrà sempre due o tre competizioni anche il prossimo anno, alzi ancora il livello. Io penserei non solo di tenere Kean ma pure di prenderne un altro, perché Beltran non mi sembra una punta".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!