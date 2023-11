ANGELONI A RFV, Pallavolo avanti ma non c'è un tecnico donna

FirenzeViola.it

Veronica Angeloni a Radio FirenzeViola

Stamani, a Palazzo Vecchio, si sono svolti gli Stati Generali delle Società Sportive. Tra i presenti c’era anche Veronica Angeloni, ex pallavolista che oggi pomeriggio a Radio FirenzeViola ha commentato il tutto, nel giorno della lotta contro la violenza sulle donne: “È stata un’occasione per parlare anche della differenza di genere, ricordando quanto lo sport possa avere lati positivi in tal senso, rimanendo lì a lottare”.

Prosegue: “Nonostante l’ambiente della pallavolo italiana femminile sia cresciuto in maniera esponenziale, si nota ancora che non c’è una figura femminile tra i tecnici. Ho provato a intervistare una mia amica che vuole diventare allenatrice, ma mi ha detto che la sua strada non è come se l’aspettava all’inizio. Bisogna far sapere che è possibile, anche per le donne, poter arrivare alle panchine di A1”.

In conclusione: “L'evento è stato bellissimo, pieno di scambi importantissimi. Nella pallavolo siamo molto fortunate poiché molto coccolate. Questi sono diventati anche momenti in cui noi donne ci stringiamo e cerchiamo di collaborare, spero siano esempi per i giovani”.