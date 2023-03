ANGELONI A RFV, Conosco tutti i cori viola. Domani...

Oggi è stata ospite in studio a Radio FirenzeViola, la pallavolista della Savino Del Ben Veronica Angeloni, per parlare anche della delicata semifinale di domani in CEV: "Sicuramente per la Savino Del Bene è una gran stagione finora, poi nella fase finale, raccogli i frutti che semini. La partita di domani, nelle final four contro il Thy Instanbul, è fondamentale perché è una delle squadre più forti, quindi potrebbe essere una finale. So che domani non c'è nemmeno la Fiorentina quindi lancio un appello: veniteci a vedere".

Partita importante anche perché è la competizione per club più importate.

"La paragono all'Europa League. So che il campionato italiano di pallavolo è ad un livello altissimo, ma anche quello turco è ad un gran livello, soprattutto ultimamente è in crescita".

Anche in campionato state andando molto bene, ci racconta la sua stagione?

"Ci tengo a dire che finalmente sono tornata in Toscana. Amo Firenze e mi sento a casa, credo che mi sopporterete ancora per tanto (ride, ndr)".

Come è la carriera da "giramondo"?

"Per me è stato molto bello. Il potere dello sport è anche poter vivere dei posti come abitante del luogo: lo sport è uno dei migliori modi per integrarti. Ricordo in Russia 10 anni fa il campionato era di un livello molto alto, è stata un'esperienza di vita. Poi mi sono trasferita nel sud della Francia, dove metterei la firma per andare ad abitare e poi anche in Indonesia, giusto per non farmi mancare niente".

Il movimento della pallavolo in Italia a che punto è?

"Il seguito è aumentato tantissimo negli ultimi anni anche grazie alla Nazionale. In campionato anche, è tanto seguito, comprende qualsiasi fascia di età, dai bambini agli adulti. Il campionato italiano è uno dei più forti nel mondo. Devo fare i complimenti a Firenze e ai fiorentini, che amano lo sport, è una tradizione che viene dal calcio storico, e poi quando i tifosi si affezionano è bellissimo. Firenze ha due squadre che militano in A1 e questo è fantastico".

Come si gestisce il triplo impegno? Anche in ottica Fiorentina.

"Sicuramente serve una buona preparazione fisica, alimentazione. La Fiorentina ha il numero 1 dei nutrizionisti, che è anche il nostro nutrizionista. L’alimentazione è il 70%, poi il recupero è importante e ovviamente avere tanti giocatori per dare il cambio. Siamo esseri umani, è normale che il fisico poi ne risente".

Nel corso della sua carriera ha mai fatto un altro ruolo oltre la schiacciatrice?

"No, ho sempre fatto l'attaccante. È un ruolo che mi piace tantissimo, richiede tecnica e "ignoranza sportiva", nel senso di cattiveria agonistica".

Rapporto con la Fiorentina? Spesso è stata allo stadio.

"A me piace tantissimo vedere lo sport live. Mi piace tantissimo lo stadio e il tifo... So anche i cori a memoria".

Riguardo al viaggio in Turchia, voi dovrete andarci prossima settimana, che ne pensa dell'ambiente?

"È un tifo che mi piace, anche se caloroso. Nella pallavolo il tifo è sempre corretto. Poi ovviamente noi pensiamo partita per partita quindi siamo concentrati per domani".