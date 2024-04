AMOROSO A RFV, Manca quantità. Serviva prima Beltran

FirenzeViola.it

Christian Amoroso a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", iniziando dalla poca continuità che ha la Fiorentina: "Non c'è un motivo specifico, ma possono esserci una serie di fattori che possono far sì che la squadra non si riesca ad esprimersi come aveva fatto pochi giorni fa. L'equilibrio e la costanza di prestazioni sono una delle cose più difficili da raggiungere. Ieri ho visto una Fiorentina con un possesso palla sterile e una Juve più in palla, non tanto dal punto di vista del gioco ma da quello dell'atteggiamento. Nella ripresa i bianconeri si sono abbassati perché ha tre difensori centrali a cui è difficile far gol".

L'ingresso di Maxime Lopez ha portato qualcosa in più.

"Bisogna capire se la prestazione del secondo tempo sia più merito della Fiorentina, che entrata in campo con un piglio diverso, oppure se la Juve ha permesso a Lopez di agire più indisturbato. Mi sarei aspettato piuttosto un ingresso fin da subito di Beltran, che a conti fatti è stato il più pericoloso dei viola".

Su cosa manca alla Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra di qualità che però manca di quantità, corsa e fisicità. Tre elementi indispensabili nel calcio di oggi".

