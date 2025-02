RFV Amerini punta su Caprini: "Con Zaniolo, Beltran e Kean titolari è lui la prima alternativa"

vedi letture

Intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola, l'ex calciatore della Fiorentina, ora agente FIFA, Daniele Amerini ha commentato così l'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla possibilità di vedere una Fiorentina con il centrocampo a tre già dalla sfida di domenica prossima contro l'Hellas Verona: "Ci può stare ricominciare con il centrocampo a tre, anche perché davanti mancano Colpani ma soprattutto Gudmundsson. Zaniolo-Beltran-Kean volendo sono compatibili. Kean attacca lo spazio e ha bisogno di essere l'unica punta, gli altri agiscono meglio dietro un attaccante. Poi però bisogna tenere qualche alternativa da usare a partita in corso, per questo ho qualche dubbio. Giocando tutti e tre dal primo minuto non ci sarebbero cambi offensivi".

Come giudica l'avvio di Fagioli con la Fiorentina?

"In queste due partite ha fatto vedere di essere un giocatore vero, anche se a tratti. Deve capire cosa vuol fare da grande: ha tanta qualità, gli manca un po' di cattiveria per giocare in mezzo al campo. Ma a Firenze può trovare la piazza giusta per rilanciarsi".

E del Verona di Zanetti cosa ne pensa?

"C'è stato un periodo in cui era in grande difficoltà. Ultimamente ha fatto meglio, poi ha cambiato tantissimo a gennaio, come successo l'anno scorso. Solo che le rivoluzioni sono rischiose, è andata bene nella precedente stagione, non è detto ricapiti".

Da grande esperto di settori giovanili, si aspetta che i ragazzi della Primavera di Galloppa troveranno spazio in prima squadra in questo finale di stagione?

"Credo sia più semplice inserirli quando le cose vanno bene. Anche se, tornando alla mancanza di alternative davanti, se parti con Zaniolo-Kean-Beltran la prima alternativa è Caprini"