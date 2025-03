RFV Amerini, giochista o risultatista? "Prima si deve guardare ai risultati. Fiorentina in linea e con una rosa da Europa"

L'ex centrocampista viola Daniele Amerini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dell'attualità viola: "Il dibattito ci sarà sempre ma alla fine ha ragione chi porta a casa il risultato. Molti hanno fatto gioco perché prima di guardare al bel gioco guardano alla gestione dei giocatori e al risultato. Poi se uno riesce a farlo tramite il bel gioco meglio ancora, ma credo il presidente voglia i risultati".

La Fiorentina secondo i numeri sta facendo bene, come spieghi i fischi e le critiche? "Con Italiano i risultati sono arrivati, ha fatto molto bene, pur con il suo essere integralista e dover migliorare. Palladino a livello di punti e classifica non puoi dirgli niente, poi sul come sono arrivati si può storcere la bocca certo ma non è scontato e non è facile fare paragoni. Credo che Palladino abbia una bella macchina, ci sono più rincalzi rispetto allo scorso anno, perciò bisogna mettere in conto che ha una rosa migliore ma il tecnico ci ha messo del suo".

Il dg disse prima di Verona che dopo il mercato aspettava i risultati, sono dichiarazioni che mettono pressione su uno con poca esperienza? "Palladino non lo conosco di persona, ma per fare l'allenatore a grandi livelli ci vuole personalità. Molti tecnici subiscono, altri lo prendono come stimolo. Però anche giocando male ieri alla fine ha portato a casa il risultato e la Fiorentina ha i punti che meritano ed ha una rosa per arrivare in Europa. Su quale Europa può poi incidere l'allenatore".