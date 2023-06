AMERINI A RFV, Sottil? Cederlo un rischio. E Distefano...

FirenzeViola.it

L'ex viola Daniele Amerini ha parlato oggi a 'Palla al Centro', durante Radio Firenzeviola: "In difesa probabilmente è più semplice sostituire chi parte. Martinez Quarta ha avuto alti e bassi ma è un giocatore di sicuro valore".

La situazione Sottil?

"Il rischio è che se lo dai via poi rischi di vederlo esplodere da un'altra parte: per mezzi fisici e cambio di passo ci si possono vedere qualità veramente importanti. Il problema è che mancano un po' i gol anche se quest'anno è stato un po' sfortunato. La mia paura però è vederlo esplodere lontano da Firenze".

E Duncan?

"Non crea mai polemiche all'interno del gruppo. Io in una rosa come quella della Fiorentina lo terrei perché ha caratteristiche uniche".

Marin può essere un profilo giusto?

"In caso di addio di Amrabat potrebbe essere un buon profilo. Per delle cose è meglio del marocchino, per altre è peggio. Anche se io spererei che il sostituto arrivasse da una squadra di altro livello".

Hjulmand?

"Può diventare un grande giocatore ma secondo me ha bisogno di una tappa intermedia prima di arrivare in una big".

Quale giocatore della Primavera le piace?

"Distefano secondo me è il miglior giocatore della Fiorentina Primavera perché gli ho visto un controllo palla che ricorda veramente i migliori. E lo dico a malincuore perché ha cambiato procuratore. In prima squadra ci può stare eccome".