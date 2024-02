AMERINI A RFV, Mandragora in regia? Potrebbe essere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Daniele Amerini a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore della Fiorentina Daniele Amerini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole sul momento delicato della squadra.

Te che sei stato un grande centrocampista, questo è il momento di scegliere i calciatori più in forma?: "Mi sembra che il mister abbia messo tutti sullo stesso piano, in cerca di reazioni e nuovi stimoli. Probabilmente continuerà con la difesa a 4 mentre là davanti con i nuovi innesti invece gli equilibri cambieranno".

Sul possibile cambio modulo: "A parer mio due tra Beltran, Belotti e Nzola giocheranno spesso e volentieri insieme. In cabina di regia Mandragora, con Arthur in difficoltà fisica e Maxime Lopez che sta underperformando, potrebbe essere la soluzione giusta"

Che ne pensa del rendimento di Maxime Lopez?: "Io credo che calciatori come lui o come Nzola abbiamo sofferto a dismisura l'approdo in un club con una storia ed una tradizione molto superiore alla realtà dalla quale provenivano. Ci vuole una forte personalità per sostenere il peso della maglia viola. Lopez sembra che abbia paura di sbagliare, cerca sempre la giocata più semplice. Avendolo ammirato a Sassuolo, ad oggi sicuramente è la brutta copia di sè stesso".

Cosa chiedereste in più al mister?: "Io sono da sempre un estimatore di Italiano, per me ha fatto un ottimo lavoro da quando è sulla panchina della Fiorentina. A Firenze, grazie al suo lavoro, abbiamo rivisto un calcio propositivo e divertente che ha portato a risultati notevoli. Adesso deve trovare un "quid" per sorprendere gli avversari".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO