AMERINI A RFV, Jovic è meglio di Cabral tecnicamente

Dagli studi di Radio Firenzeviola oggi ha parlato Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina: "Il gol del 2-1 è stato fondamentale perché il 2-0 all'intervallo avrebbe dato tanta spinta al Braga. Secondo me i portoghesi hanno dimostrato ieri di non essere un'armata Brancaleone, ma la Fiorentina ha comunque dimostrato di essere superiore. Mancanza di leader? Bonaventura mi pare più un leader tecnico, quando la partita si fa difficile ti tira fuori dai guai. Poi c'è Biraghi che penso sia quello più riconosciuto. Ma voglio dire che secondo me in Europa la Fiorentina è meno conosciuta e per questo gioca meglio, come l'anno scorso. Quindi penso che a livello internazionale potrà fare ottime cose".

Cabral o Jovic?

"Penso che la meritocrazia debba essere rispettata, quindi ora sta a lui. A livello tecnico secondo me è meglio Jovic ma in campo ha un atteggiamento inspiegabile, sembra già avere la pancia piena… Mi pare demotivato. Poi quando controlla la palla vedi tutte le qualità".