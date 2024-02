AMERINI A RFV, Arthur senza acciacchi sarebbe al Barça

FirenzeViola.it

Daniele Amerini a Radio FirenzeViola

Daniele Amerini, è intervenuto stamani a Radio FirenzeViola, ricordando per prima Kurt Hamrin, scomparso domenica all'età di 89 anni, e poi facendo un punto sul momento dei viola: "A livello calcistico, di Hamrin porto dietro i ricordi di mio padre che mi raccontava di un giocatore formidabile. La Fiorentina perde uno dei migliori giocatori della storia del club. A livello assoluto direi che può essere secondo solo a Baggio, che però ha giocato meno anni a Firenze".

Sull'attualità invece, Amerini ha parlato del centrocampo viola: "Arthur fa la differenza, quando non c'è si sente. Ha dei problemi fisici ma era chiaro, se non li avesse avuti in carriera probabilmente sarebbe ancora al Barcellona. E c'è da ammettere che Maxime Lopez non sta rispettando le aspettative.

E sulla situazione che sta vivendo Giacomo Bonaventura sul rinnovo: "Secondo me è giusto che allunghi il contratto e rimanga qui alla Fiorentina. Normale che a quasi trentacinque anni non si può chiedere la luna per il rinnovo. Io credo che un contatto ci sia stato tra società ed entourage, mancherà l'accordo sulle cifre. Ma ripeto, l'età è quella che è ed è probabile che il meglio lo abbia già dato in carriera".

