Alice Volpi e una passione tramandata: "Mi sarei voluta chiamare Viola"

La schermitrice pluripremiata Alice Volpi, grande tifosa viola ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio": "I meccanismi del calcio sono un po' questi: se si riesce a vendere un giocatore è sempre un'opportunità, ma un giocatore che ha solo 19 anni che è cresciuto nella Primavera e non si gode nemmeno quello che ha costruito in tutti gli anni".

Cosa pensi di Zaniolo?

"È un personaggio un po' particolare, di atleti ne ho conosciuti tanti e il comportamento può creare problemi, ma la squadra e il gruppo servono a questo, per prendere il meglio da ognuno. Io approverei l'acquisto, farebbe comodo alla Fiorentina".

Lo vedresti bene insieme a Kean, sia sul campo che fuori? Kean è molto maturato...

"Un po' ci si condiziona all'interno del gruppo, anche io avevo seguito le orme dei più grandi e adesso cerco di dare l'esempio. Può sostituire Colpani, è duttile e ha le qualità per fare bene: ci sta bene in una squadra come la Fiorentina. Il calcio per me è come il vino, mi piace ma non saprei dirti perché".

Un giocatore che vorresti?

"Io mi affeziono facilmente, i giocatori che arrivano li sostengo sempre. Non mi sono fatta un'idea di questo tipo...io litigo sempre con mio babbo, perché lui è molto critico, mentre io cerco di dare sempre fiducia".

Domenica sarai allo stadio?

"Faccio Roma-Firenze quasi tutti i weekend, ma questa è la mia passione che è di famiglia, tanto che mio fratello si chiama Gabriel proprio per Batistuta, io sono arrabbiata perché mi sarei voluta chiamare Viola".

