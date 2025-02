RFV Alfonso Morrone: "L’allenatore lo sceglie il direttore sportivo, però molte volte non è così"

vedi letture

Alfonso Morrone, presidente dell'associazione italiana dei direttori sportivi ADICOSP, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Scanner' a cura di Giulio Dini. Queste le sue parole su quale è il processo che porta alla scelta di un allenatore: "Io ho la fortuna di confrontarmi con altre realtà. Abbiamo bisogno di una riforma culturale. Bisognerebbe fare i corsi anche ai presidente, non solo ai dirigenti. Poi ognuno ha il suo modus operandi. L’allenatore deve essere scelto dal direttore sportivo perché poi si va a scegliere la stagione sportiva, la composizione della rosa. Molte volte però non è così, quindi può darsi che si crei un cortocircuito che porti all’esonero dei tecnici”.

Cosa si guarda quando prendo un allenatore? L’esperienza e il curriculum? “Sono elementi che bisogna analizzare uno per uno. Nelle massime categorie l’allenatore deve avere un credo importante, quando scendi di categoria ci vogliono anche bravi gestori. Io cerco anche di guardare il lato caratteriale. Il più bravo poi è quello che sbaglia di meno. L’allenatore poi insieme al ds deve cercare di avere gli stessi intenti sul mercato. Molte volte io non capisco le scelte che vengono fatte in partenza. Prendo ad esempio Fonseca quest’anno, si sapeva tutti che non avrebbe finito la stagione”.

Poi dipende anche dalla realtà dove alleni… “Contestualizzando il momento, io vorrei dire che per Milan e Roma che hanno bisogno di un management importante, hanno sbagliato le proprie scelte. Ibrahimovic sta avendo delle difficoltà, stessa cosa vale per la Roma. Non si può pensare di rinnovare a luglio De Rossi e poi mandarlo a casa dopo tre partite”.