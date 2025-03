RFV Alessandro Beatrice: "Il 12 marzo insieme alla Regione per chiedere giustizia!"

Alessandro Beatrice, figlio dell'indimenticato ex mediano viola Bruno, è invervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare del padre: "Il babbo aveva iniziato a fare il corso di allenatore a Coverciano, si sarebbe goduto tre nipoti, due figli e soprattutto la mamma".

Il 12 marzo ci sarà un bell'evento di sensibilizzazione.

"E' una cosa più unica che rara, perché la Regione Toscana andrà a sostenere il grido di battaglia di un ragazzo che è morto per terapie scellerate, sbagliate volutamente per raggiungere certi obiettivi. E che purtroppo gli hanno segnato il destino. Per la prima volta la Regione abbraccia la famiglia Beatrice e grida insieme 'giustizia per Bruno!'. Adesso abbiamo un alleato non da poco per scoprire la verità".

A che punto siamo su questo?

"I nostri legali tante volte mi dicono di non svelare certe cose, ma lo faccio lo stesso: nella sentenza viene riportato che Bruno è deceduto causa effetto per i raggi x, raggi Roentgen. Abuso che ha portato alla leucemia. Ma dentro quella stanza di radiologia che tipo di raggi facesse Bruno non si può sapere. Adesso sono usciti nuovi importanti elementi, che fino alla sentenza non erano usciti, però ancora stiamo aspettando quello forte. Se dovesse arrivare, si riparte".

