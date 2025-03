RFV Alain Valnegri sul Panathinaikos: "Ama impostare il gioco, ma coi viola sarà dura"

Nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, è intervenuto il giornalista di Movistar, Alain Valnegri, per parlare dello scontro europeo contro il Panathinaikos: "Hanno una squadra di tutto rispetto ma fanno fatica a fare gol anche se attaccano in maniera molta diretta. A livello offensivo hanno ottimi giocatori, sarà difficile giocare in Grecia visto l'ambiente molto caldo".

Il Panathinaikos farà la partita o aspetterà la Fiorentina?

"L'allenatore è molto preparato e gli piace molto impostare la partita però secondo me farà giocare la Fiorentina sapendo che i viola sono molto bravi a coprirsi e giocare in contropiede, sarebbe sorprendente il contrario".

Hanno fatto riposare l'attaccante Fotis Ioannidis, cosa ne pensa?

"Ioannidis è un buon giocatore, ultimamente si è sbloccato ed ha iniziato a segnare con una certa continuità, cosa che nei primi 4 mesi non era riuscito a trovare. E' un giocatore da temere".

Il Panathinaikos si giocherà la qualificazione in casa o è consapevole di poter gestire il ritorno?

"Il Pana non perde dal 24 ottobre in casa contro il Chelsea per 4-1, quindi molto passerà dalla partita d'andata. Il ritorno a Firenze è un grande vantaggio, i viola dovranno andare in Grecia molto concentrati perché sarà una partita tostissima".

Secondo lei il Chelsea può rischiare la qualificazione con il Copenaghen?

"Sulle individualità non c'è storia, però può essere una squadra molto insidiosa poi è sempre difficile andare a giocare in quei campi".