AGOSTINELLI A RFV, Sarà la Fiorentina a decidere tutto

Andrea Agostinelli, ex viola oggi commentatore della Coppa Italia per Mediaset, ha parlato così oggi a Radio Firenzeviola: "Roma e Napoli hanno già dato per scontata la Cremonese e poi sappiamo come è andata. È chiaro che deciderà la Fiorentina se passare o meno, ma la partita di domani non va sottovalutata".

Ma quali pericoli nasconde la Cremonese?

"Che il calcio è bello perché imprevedibile. Chi si sarebbe aspetto il 4-0 del Milan a Napoli... Di sicuro l'assenza di Okereke peserà, però le insidie ci sono. Onestamente credo che il favore sia tutto per la Fiorentina. Il problema è che si tratta di una partita di calcio e dunque bisogna giocarla: la squadra viola si trova ad avere una possibilità più unica che rara. Non credo che ci sia bisogno di caricare questa partita perché ti giochi una finale e mi aspetto un atteggiamento come se davanti ci fosse il Real Madrid".

Italiano?

"La cosa che mi è sempre piaciuta della Fiorentina è che ho visto una squadra propositiva anche nei momenti peggiori. Italiano è bravo perché chi vede la squadra capisce subito la sua identità".

Amrabat?

"È normale che dipende anche dai compagni di reparto. Non si parla di un Modric o di un Kroos, ma di un giocatore vicino ad essere un campione. Anche se non dovesse rifare le partite del mondiale è un giocatore importante. Io non ne farei mai a meno, poi se la Fiorentina va in Champions si può valutare qualcuno di meglio ma Amrabat è completo".