ACCARDI A RFV, Belotti-ACF può essere un bel giochino

Beppe Accardi a Radio FirenzeViola

Beppe Accardi, agente e intermediario di mercato, è intervenuto durante "Social Club" su Radio FirenzeViola: “Nel mercato di gennaio solitamente prendere giocatori non è facile, si cerca di non svenarsi. Dipende sempre da cosa offre il mercato e da quanto sia la richiesta. La Fiorentina comunque non sta andando così male, con tutti i problemi che la gente pensa che abbia. Come avete visto, ci sono squadre che hanno ambizioni più importanti della Fiorentina e sono in situazioni peggiori. Fino ad oggi la Fiorentina ha lavorato bene”.

Ma uno come Belotti potrebbe fare al caso dei viola?

“Belotti è sicuramente importante, ha sempre fatto gol. Ha bisogno di trovare un club come la Fiorentina, dove potrebbe diventare il perno principale dell’attacco e tornare il Belotti che abbiamo conosciuto. La Fiorentina è un contesto adatto alla sua situazione”.

Prosegue: “Ci sono giocatori che, per esprimersi al meglio, hanno bisogno di essere in posizione centrale in un progetto. Firenze per Belotti può essere l’ambiente giusto, potrebbe diventare un bel giochino”.

Sugli attaccanti: “Anche Toni prima di arrivare a Palermo non aveva fatto tantissimi gol, poi è stato bravissimo e a Palermo è esploso. Brunori (centravanti del Palermo, ndr), se inserito in un contesto diverso da quello del Palermo, bisogna vedere se può avere lo stesso rendimento. A Palermo ha trovato il suo ambiente, prima però non aveva mai trovato il contesto adatto a lui. Nzola? Un conto è giocare nello Spezia e nel Trapani, un altro è nella Fiorentina di oggi, di dimensione internazionale”.

