A. CANOVI A RFV, Vargas è ok. Ikoné ha giocato sempre

Alessandro Canovi a Radio Firenze Viola

Il procuratore Alessandro Canovi ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa del rendimento di Ikoné?

"Lo conosco, ha le caratteristiche di un esterno, al Psg, Montpellier e Lille ha fatto vedere di che pasta è fatto. E' un giocatore che mi piace molto, non è un goleador ma ha le capacità di mettere in difficoltà i difensori sulle fasce per far segnare i compagni, cercando di arrivare sul fondo. Non ha fatto molti assist a Firenze ma ha comunque giocato quasi sempre, quindi è stato apprezzato dall'allenatore. Non conosco bene cosa chiede Italiano però nel rendimento possono influenzare anche le richieste e il tipo di gioco utilizzato".

Cosa ne pensa di un ritorno di Theate in Italia?

"In Italia ha fatto molto bene, in Francia è stato voluto perché il calcio è molto fisico e poi i club francesi tra i quali Brest, Lille e Rennes tendono a essere botteghe care quando devono vendere dei calciatori, non è facile trattare con loro".

Un commento sul possibile nuovo acquisto sull'esterno?

"Vargas è pronto molto più di Brian Rodriguez per l'Italia, poi i nazionali svizzeri in Italia fanno molto bene solitamente, basta vedere Freuler e Aebischer, i due calciatori che ha in squadra il Bologna".