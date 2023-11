1^ ALL. PARISI A RFV, Vi spiego l'errore su Kostic

FirenzeViola.it

Roberto Filarmonico a Radio Firenze Viola

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore ai tempi dell'Avellino, del nuovo acquisto viola, Fabiano Parisi, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola. Di seguito le sue parole: "Sono venuto a trovarlo a Firenze per il derby contro l'Empoli, ma Fabiano era incazzato con il mondo intero per la sconfitta ed è voluto tornare a casa presto. Mi sento quasi tutti i giorni con il ragazzo e cerco sempre di dargli i consigli giusti, non tanto suggerimenti tattici perché a quello ci pensa Italiano. Inizialmente non trovava molto spazio perché ci sono delle gerarchie da rispettare, nel suo stesso ruolo c'è Biraghi che è un calciatore fortissimo. Fabiano si adatta molto al contesto e al sacrificio. In qualche occasione è stato sfortunato perché non ha avuto la lucidità giusta come ad esempio al cross di Kostic. Essere stato in un ruolo che non è il suo naturale sicuramente lo ha condizionato, avesse giocato a sinistra avrebbe bloccato il pallone del serbo".

