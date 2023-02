ZOLA A RFV, Jovic va aspettato. Viola poco incisiva

Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro da qualche giorno dopo l'elezione di Marani, ha parlato oggi in esclusiva a Radio Firenzeviola: "Per quanto riguarda la nuova avventura, devo dire che ancora non ci siamo seduti a tavola. Ci stiamo stabilendo e ci sono tante cose da fare. Ma proprio per questo è interessante e stimolante. La Fiorentina? L'ho vista un paio di volte, è strano che non vada bene perché è una squadra rodata e gioca bene. Non è incisiva perché segna poco ma non l'ho mai vista soffrire troppo, anche contro la Juventus. Il problema è che in qualsiasi categoria se non segni fai fatica. Potremmo provare con uno Zola seconda punta (ride, ndr)".

E di Jovic cosa ne pensa?

"Un giocatore di qualità. Vale la pena aspettarlo, soprattutto perché la Fiorentina gioca di manovra e ha bisogno di giocatori come lui. Non ha raggiunto il suo massimo ma merita aspettare".