ZOFF A RFV, Terracciano una sicurezza. La sconfitta dell'Italia...

L'ex portiere della Juventus e allenatore della Fiorentina, Dino Zoff, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare della porta viola, trovando spazio anche per esprimere la sua opinione sulla nazionale azzurra e sul percorso finora seguito da Spalletti all'Europeo. Ecco le sue parole:

Su Terracciano: "Direi che si è imposto alla grande anche nell’ultimo anno, ha fatto delle cose ottime, ha compiuto enormi miglioramenti ed è stato all’altezza della situazione. In Italia non andrei alla ricerca di un sostituto, proprio perché ha dimostrato grande sicurezza sul campo; direi che ha meritato la fiducia".

Su Italia-Spagna: "Non sono state partite uguali l’una con l’altra; l'ultima partita con la Spagna è stata importante perché ci ha rimesso sulla strada per tornare concentrati sul percorso; adesso ci dovrà essere una reazione. Sono sempre stato fiducioso, una partita non cambia il giudizio".

Sui possibili avversari agli ottavi: "Credo che l’accesso agli ottavi sia abbastanza abbordabile. Non voglio pensare che l’Italia non riesca a passare il turno; poi, indipendentemente, ci saranno delle partite secche e lì tutto sarà da rimettere in discussione, a prescindere dall’avversario".

