ZEQUILA, Scudetto, Viola lontana. DV9 è forte ma...

Presente al Premio ST OSCAR della moda presso la fondazione Zeffirelli a Firenze, il noto attore e personaggio televisivo Antonio Zequila ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenzeviola.it. Ecco le sue parole: “Firenze è una città multietnica che va bene per tutto, dalla moda allo sport fino al sociale: oggi siamo ospiti della fondazione Zeffirelli, con il quale io ho avuto l’onore di lavorare anni fa in teatro. Il campionato di Serie A? Sono tifoso del Napoli che ieri ha preso tre pere… ma ci rifaremo. Ci sono squadre agguerrite, come Inter e Milan, per cui la lotta scudetto sarà ardua: mi dispiace per la Fiorentina che è un po’ lontana. La Fiorentina? Ha avuto tempi migliori con Batistuta… ora è una società di metà classifica ma chi vivrà vedrà… Vlahovic? Non è Maradona, ci sono pochi giocatori che fanno una squadra”.