ZAZZARONI, Rocco, stop a mezze denunce. Orso...

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida in programma domenica tra Bologna e Fiorentina. Ecco le sue parole in merito: “Le parole di Commisso? Siamo tutti stanchi di denunce a metà… generiche. Il calcio non ha bisogno di queste cose, ma di chiarezza. Mi sta bene che Commisso ogni tanto “spari” ma bisogna adesso andare sul concreto. Troppi presidenti hanno attaccato il sistema calcio in modo superficiale per fare casino senza poi far nulla. Penso che Commisso possa aiutarci a fare qualcosa, viste le idee che ha e le risorse economiche. I rapporti di forza sono cambiati in questi anni, pensate a cosa sta accadendo a Juventus e Inter. La gara di domenica? L’assenza di Arnautovic sarà penalizzante: il Bologna si poggiava su di lui per tutto l’attacco. E’ come se mancasse Vlahovic alla Fiorentina. Italiano? Lo conosco dai tempi in cui era calciatore: ho stima della sua idea di calcio, lo trovo moderno come atteggiamento. Orsolini? E’ un talento ma è molto discontinuo, ora con il 3-4-2-1 di Mihajlovic non riesce a fare tutta la fascia: starebbe bene nel 4-3-3 di Italiano… anche se in quella zona di campo vedrei meglio Berardi”.