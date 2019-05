ZAZZARONI, Presidenti ci vogliono passione e soldi

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, in un lungo editoriale sul quotidiano in edicola dal titolo "Presidenti ci vuole passione" commenta la situazione di alcune proprietà di Serie A, tra cui quella della Fiorentina. Eccone un estratto: "Le comprano per passione (sempre più di rado negli ultimi tempi) oppure per far soldi apparentemente facili. [...] Le comprano senza sapere di calcio e trascurando i problemi derivanti dalla gestione di un'azienda atipica, irregolare; un'azienda che chiede insistentemente denaro, idee, competenza e fortuna per produrre emozioni, risultati, profitti. Le comprano carichi di entusiasmo e ottimi propositi ricevendo le prime e talvolta uniche gioie: ma dopo qualche anno in altalena emotiva si accorgono che il calcio pretende soltanto e non contempla la gratitudine, perché è un'industria nella quale uno vince e tutti gli altri perdono. Titoli, denaro, serenità. Quando poi il tifoso-cliente comincia a lamentarsi apertamente o addirittura scende in strada, quando le tv e i giornali non risparmiano critiche e accuse e insulti, quando il consenso sparisce per far posto all'indigeribile, angosciante protesta, cresce la voglia di mollare tutto ma non si trova qualcuno disposto a rilevare il pacchetto, diventato nel frattempo un pacco. Le difficoltà aumentano quando, quasi subito, i presidenti si rendono conto che i loro interessi e progetti raramente collimano con quelli dei colleghi della concorrenza e che è impossibile fare sistema e percorrere una direzione comune oltretutto in un paese dominato dalla burocrazia. [...] E allora i presidenti diventano schiavi più o meno ricchi; schiavi di una situazione rischiosissima dalla quale sembra impossibile uscire. E le cose peggiorano sensibilmente poiché viene a mancare la voglia di lottare, investendo in qualcosa in cui non si crede più. Così, da Palermo, il caso attualmente più grave, a Firenze, da Roma a MIlano, il calcio trasmette solo disillusione, l'opposto della speranza. Il calcio è vietato agli imprenditori assennati. Ridati i Ricchi Scemi di Onesti".