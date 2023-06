ZAZZARONI, Gran lavoro di Rocco: merita un trofeo

FirenzeViola.it

All'interno del Corriere dello Sport troviamo l'opinione di Ivan Zazzaroni. Di seguito un estratto: "Rocco Commisso meriterebbe la prima soddisfazione internazionale e soprattutto per questo stasera tiferò Fiorentina. In quattro anni - fatti ieri - ha cambiato la percezione del club, ne ha accresciuto il valore, ha restituito al popolo viola progetti, sogni e desideri, titillando il senso d’appartenenza. Ha sbagliato solo una mezza dozzina di uscite contro i media, spesso generalizzando: da un uomo di comunicazione - quale lui è - mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Di più originale [...]. Rocco ha comprato bene e venduto meglio, ed è addirittura riuscito a indebolire la Juventus tanto nelle casse quanto sul campo (Vlahovic, fin qui assai deludente, e il povero Chiesa frenato dagli infortuni), un’impresa che per la Fiesole vale mezzo scudetto. Rocco è vicino alla gente e alla squadra, lo fa in presenza, non in smart, e la squadra - allenatore compreso - si sente protetta, rispettata, tutelata. Rocco ha fatto la guerra per la Viola, e poco importa che il suo primo obiettivo fosse il Milan. Una volta entrato nel mood fiorentino, non ne è più uscito [...]. Rocco crede di essere il benefattore della Fiorentina e noi, se porta titoli, glielo lasciamo credere. Rocco suona la fisarmonica: lo preferisco ai suonatori di piffero. Anche Joe Barone merita la prima gioia: gli perdoniamo qualche alleanza non proprio felice. L’hanno aiutato il buonsenso e l’esperienza di Pradé. Poi tiferò in particolare per Cristiano Biraghi che con personalità, impegno e coraggio ha raccolto l’eredità di Davide Astori".