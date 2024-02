ZAZZARONI, Bologna meglio dei viola in mezzo e non solo

FirenzeViola.it

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato la vittoria di ieri sera del Bologna contro la Fiorentina nel recupero della 21° giornata di Serie A. Dopo aver fatto i complimenti al Bologna per una prestazione straordinaria per ritmo, intensità, qualità di gioco espressa e accuratezza della fase difensiva, il direttore del Corriere dello Sport si è concentrato anche sulla gara dei viola: "La Fiorentina mi è piaciuta molto di più in altre occasioni: da inizio gennaio sta mostrando il suo volto più ordinario, per questo il successo pieno di domenica non può che essere considerato occasionale.

Ieri ha sofferto la superiorità del Bologna in mezzo e, specie nel primo tempo, sugli esterni. Immagino che Italiano, al quale piace aprire il campo, abbia seguito con un filo di rimpianto Orsolini che, quando è in condizione, come in questa fase, nel ruolo è secondo solo a Berardi in Serie A".