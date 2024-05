ZAZZARONI A RFV, Italiano seconda/terza scelta del Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio FirenzeViola- durante la trasmissione Firenze in Campo- sul futuro di Vincenzo Italiano:

Parlando di Italiano sappiamo che il prossimo anno non rimarrà e le alternative non scaldano il cuore della piazza. L'allenatore viola però non è la prima scelta di nessuno.

"Anche per me l'esperienza di Italiano a Firenze è finita. Attualmente è la seconda/terza scelta del Napoli, ma piace anche al Bologna".

Vede possibile un approdo di Italiano all'estero?

"Non ho queste informazioni e non è un ipotesi che ho calcolato. Credo che troverà una collocazione in Italia.

Sul futuro allenatore viola:

"Per me il primo nome era Palladino, aveva però qualche problema con la società viola. Aquilani è un nome buono".

Sulla trasferta ad Atene per i tifosi viola:

"I costi dei voli sono troppo elevati, fossi la Fiorentina interverrei per far abbassare i costi perché 3 mila tifosi viola ad Atene per una finale sono pochi. La mia idea è che intervenga la società per agevolare la trasferta ai tifosi".



ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST