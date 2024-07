FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport Nicolò Zaniolo ha dato priorità all'Atalanta, che ora deve trovare l'accordo col Galatasaray. L'ex Roma ha scelto dunque la società bergamasca, che già da qualche giorno sembrava in vantaggio. In ogni caso il giocatore ha scelto la destinazione, con la Fiorentina che rimane in seconda fila.