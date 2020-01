WOMEN'S, Viola rimandate con le big: zero vittorie

Nonostante una prima parte di stagione non proprio esaltante, la Fiorentina Women's resta la principale antagonista alla Juventus per il titolo, che se ormai le bianconere hanno un discreto vantaggio sulle inseguitrici e difficilmente le ragazzi di Rita Guarino si lasceranno scappare lo scudetto. C'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare, con la Fiorentina che potrà, finalmente, contare su tutto l'organico. In questi primi mesi infatti, mister Cincotta ha dovuto rinunciare a due big come Lana Clelland ed Ilaria Mauro. Per sua fortuna il tecnico viola ha potuto contare su una scatenata Tatiana Bonetti, che si è caricata la squadra sulle spalle ed ha tenuto la Fiorentina alla spalle della Juve a suon di gol (9 in campionato, uno in meno di Cristiana Girelli). La Fiorentina paga gli scontri diretti con le big, dove le viola non hanno mai portato a casa i tre punti: ko con la Roma, pari con il Milan e ko con la Juventus, sia in campionato che nella Supercoppa Italiana.

La Fiorentina dovrà stare attenta e lottare con le unghie e con i denti per il secondo posto valido per la Champions, mai così importante come quest'anno. A partire dalla prossima edizione infatti, si terrà il girone di qualificazione: al di là del prestigio e degli introiti, giocare un girone al posto della gara secca, aumenterà sicuramente le possibilità di passare il turno. Un modo per evitare, come successo in questa stagione, di pescare un avversario fortissimo e lasciare subito la competizione.



Classifica:

Juventus 28

Fiorentina Womens' 22

Roma 21

Milan* 20

Sassuolo 14

Florentia San Gimignano 13

Empoli Ladies 12

Inter 11

Hellas Verona 11

Pink Bari* 8

Tavagnacco 5

Orobica Bergamo 1

* una partita in meno