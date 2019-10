WOMEN'S, Ok gli infortuni, ma l'atteggiamento...

La Juventus Women si aggiudica l'ultimo trofeo che le mancava in bacheca, la Supercoppa femminile. All'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena le bianconere si sono imposte 2-0 sulla Fiorentina, grazie alle reti di Cristiana Girelli (vera e propria bestia nera della Fiorentina) e della giovanissima Andrea Staskova.

Certo, la Fiorentina paga le pesanti assenze, soprattutto in attacco, ma l'atteggiamento visto a Cesena ieri non è stato dei migliori. Le ragazze viola, esattamente come nella gara con l'Arsenal (la gara d'andata dei sedicesimi di Champions League, persa 4-0 al Franchi, ndr) sono apparse fin da subito troppo rinunciatarie. Esattamente come contro i Gunners, mister Cincotta ha messo le mani avanti fin dalla vigilia: "Sono molto più forti di noi". Probabilmente, anzi, sicuramente, Arsenal e Juventus hanno qualcosa in più rispetto alla viola, ma se la squadra parte con questa mentalità, difficilmente potrà arrivare qualcosa di buono.

Sfuma così il primo obiettivo della stagione, con le ragazze viola che adesso dovranno concentrarsi sul campionato: in classifica la Fiorentina è staccata di tre punti dalla coppia di testa formata da Juventus e Milan, ma quest'anno il livello è aumentato tantissimo, quindi non sarà facile mantenere il vantaggio per le bianconero e le rossonere, con la Fiorentina che ha tutto il tempo per tornare in corsa. Certo, infortuni ed atteggiamento permettendo.