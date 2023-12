W. PEYOTE A RFV, Per il Toro sarà dura. Viola favoriti

FirenzeViola.it

Willie Peyote a Radio Firenze Viola

Willie Peyote, cantante tifoso granata, è intervenuto al "Social Club" su Radio Firenzeviola: per parlare della sfida di domani tra Torino e Fiorentina, da grande appassionato di calcio. Queste le sue parole: "La Fiorentina è favorita domani, noi dobbiamo portare a casa dei punti. Il Toro da quando ha cambiato modulo sta facendo un sacco di punti, però domani sarà dura. Venni al Franchi a vedere la partita di Coppa Italia".

Che rapporto ha con la Fiorentina? "Uno dei miei produttori è tifoso viola. Ho da sempre lui in casa quindi ho un rapporto molto stretto. Mi ricordo tra le tante partite, quella in cui Osvaldo fece quella rovesciata a Torino. Io ero in curva con la maglia viola".

Confronto tra Zapata e Beltran: "Zapata è molto forte, era da tanto che non avevamo un attaccante come lui. Arriva da un'annata difficile, ma al momento non lo cambierei con Beltran".

