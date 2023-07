W. DI FILIPPO A RFV, V.P.? Giusto: chi paga dia il nome

Wanny Di Filippo, presidente Bisonte Volley, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante il "Social Club" a proposito del Viola Park: "Il Palazzo Wanny l'ho fatto a spese mie, quindi è normale che Commisso voglia dare il suo nome al Viola Park. Non la vedo come megalomania, penso che abbia fatto bene, è una cosa che va a vantaggio di tutti. Lo stadio? Commisso ci aveva provato, il Comune si deve assumere le proprie responsabilità. Io l'avrei fatto fuori dal centro di Firenze.

Chi spende per la cittadinanza e poi ci mette quattro anni per arrivare fino in fondo, come per il Viola Park, non è il massimo. Tornando allo stadio, i monumenti si visitano... Al Franchi si gioca a calcio. Se vogliamo stare al passo coi tempi dobbiamo fare uno stadio moderno come Dio comanda".