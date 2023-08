VRANCKX, La riprova che la Fiorentina punta sui giovani

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo

La Fiorentina punta alla linea verde. I viola vogliono completare la rosa a disposizione con Vranckx. L'ex Milan è il profilo ideale dei giocatori che vuole il patron Rocco Commisso: giovani e di qualità. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, il diktat del presidente gigliato è quello di acquistare giocatori nati dopo il 2000. Sono infatti arrivati Parisi, Beltran ed Infantino tutti, come l'ex Milan, nati nel nuovo millennio. Poi c'è Christensen che invece è un 1999.

In dirittura di arrivo la trattativa che dovrebbe portare Vranckx a giocare nuovamente nel nostro campionato. Il club viola infatti pagherà circa 7 milioni di euro al Wolfsburg per il calciatore che alla corte di Stefano Pioli non ha avuto tanto minutaggio così da farlo rientrare in Germania dal prestito.