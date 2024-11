VP, Scatti della necropoli romana: parla C.Commisso

Nel corso del pomeriggio di oggi, all'interno del media center del Viola Park, è andata in scena una conferenza indetta dalla Fiorentina con la collaborazione con lo studio Archea e la rivista Archeologia viva dedicata ai ritrovamenti archeologici ottenuti dagli scavi conclusi nel 2022 e realizzati proprio all'interno del perimetro del centro sportivo che hanno fatto emergere testimonianze eccezionali tra cui una fattoria romana, una strada e una necropoli con ben 170 tombe: "Le immagini viste ci riportano agli anni scorsi, quando i lavori al Viola Park erano appena iniziati" ha raccontato il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, presente all'evento: "Mi fa piacere che tutto il materiale rinvenuto sia stato salvato e restaurato. Speriamo che sia una base importante per tutti noi. Non ci aspettavamo di trovare tutti questi reperti ma evidentemente era destino: tutto è stato fatto in sicurezza e nel miglior modo possibile".

In collegamento dagli Stati Uniti, anche Catherine Commisso, che ha voluto far pervenire un suo video-messaggio: "Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che è stato scoperto in questi anni. Ci piacerebbe che molti i questi reperti fossero esposti in modo sicuro e permanente all'interno della Villa Joe Barone. Sono molto emozionata stasera ad essere qui e a raccontare quello che sto vedendo. E' incredibile vedere quello che abbiamo fatto con il Viola Park in questi anni: qua c'è un grande cuore che batte".

Ecco gli scatti di alcuni scavi e di alcuni reperti realizzati da ACF Fiorentina.