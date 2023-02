VOLPECINA A RFV, Viola, vedo errori non da Serie A

Giuseppe Volpecina, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento attraversato dalla squadra di Vincenzo Italiano: “La squadra ha i mezzi per stare meglio in classifica, poteva fare di più in certe partite mentre in altre ci sono state degli svarioni arbitrali. Con il Napoli i viola avevano giocato benissimo, così come contro il Milan, e dovevano chiudere il risultato…”.

Anche ai suoi tempi ci furono delle contestazioni.

“Sì e dopo tanti anni è ancora difficile da spiegare come mai perdessimo delle partite incredibili nonostante le grandi prestazioni che facevamo in coppa”.

Vede delle similitudini tra la sua Fiorentina e quella di oggi?

“Sì perché i viola oggi sono capaci di fare delle grandi prestazioni contro le big e magari delle prove meno brillanti con squadre minori. Io dico che la Fiorentina può superare il Braga e arrivare in finale nonostante i portoghesi siano comunque ostici”.

Il valore della rosa della Fiorentina è superiore a tante squadre che la precedono in classifica?

“Certo, però certe volte vengono fatti dei regali che non si vedono neanche nelle categorie inferiori. A parte che oggi, senza offesa, non vedo i difensori di una volta. Nell’uno contro uno non vedo un difensore capace di togliere una volta la palla all’avversario… E magari arrivano i falli. Se certe cose le avessi fatte io, ai miei tempi, sarei rimasto fermo per le dieci partite successive”.