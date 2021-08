VLAHOVIC, Sfida tra big europee. Il sostituto...

Tottenham, Atlético Madrid e Arsenal pronti a fare un'offerta alla Fiorentina per Dusan Vlahovic, sul quale molti grandi club europei hanno messo gli occhi. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, l'Atlético balla tra lui e Zapata visto che Lautaro per l'Inter non è sul mercato. Rimane vigile anche il Tottenham, che però tenterà l'affondo solo in caso di partenza di Kane. L'Arsenal invece è più defilata, ma attenta e interessata a Vlahovic, che al momento viene considerato un'alternativa ad Abraham, obiettivo primario dei Gunners. La Fiorentina che non vorrebbe privarsi del serbo se non per offerte superiori ai 60 mln bonus compresi. E nel frattempo ha individuato in Gianluca Scamacca il sostituto.