VLAHOVIC, Ripresa in A? Io mi farò trovare pronto

Dusan Vlahovic ha rilasciato un'intervista esclusiva a Rai 2 durante il TG Sport. Queste le sue parole: "Sto bene, sto rispettando le regole stando ancora a casa. Ora il tampone ha dato esito negativo. Non sarà facile, non solo per me, ma per tutti coloro che hanno contratto il virus tornare in forma. Io comunque sto facendo di tutto, mi sto allenando per farmi trovare pronto se tutto ricomincia. Non so se rinizierà il campionato, la salute deve essere messa al primo posto. Questo è il nostro lavoro e se dovessero riniziare a giocare noi dobbiamo farci trovare pronti".