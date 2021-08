VLAHOVIC, Contatto tra l'agente e il Tottenham

Come riporta il Corriere dello Sport il Tottenham sta parlando con Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, aprendo così due fronti di trattative: uno per il rinnovo di un contratto con la Fiorentina e uno con le società alla ricerca di un attaccante giovane e di gran valore, disposte a spendere cifre importanti. L'aggancio, il contatto tra l'agente e gli Spurs c'è mentre la Fiorentina ancora non è stata "avvicinata" dalla squadra londinese. L'obiettivio viola rimane il solito: far rinnovare il serbo fino al 2025 a tre milioni più bonus a stagione. Il primo nome, in caso di cessione di Vlahovic, sulla lista viola è quello di Gianluca Scamacca.