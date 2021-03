VLAHOVIC, A Prandelli: "Non dimenticherò mai"

Non poteva certamente esimersi, e Dusan Vlahovic non l'ha fatto. Il giovane attaccante serbo è il primo giocatore della Fiorentina a dedicare un pensiero pubblico all'allenatore dimissionario Cesare Prandelli, utilizzando il suo profilo Instagram. Nelle Stories, infatti, ecco la foto di un loro abbraccio in campo, e una didascalia piena d'affetto: "Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto". Di seguito l'immagine tratta dai social.