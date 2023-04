VITALE A RFV, Ora la Viola può sognare: in finale si può

FirenzeViola.it

Il dirigente Pino Vitale ha parlato così a Radio Firenzeviola nel pomeriggio di trasmissioni, celebrando il passaggio in finale di Coppa: "La Fiorentina ha raggiunto un obiettivo importantissimo e se la giocherà alla pari con l'Inter. Ne sono convinto. I tifosi viola possono anche sognare ed il primo traguardo l'abbiamo raggiunto. La Fiorentina a Milano ha già dimostrato di saper vincere: secondo me può decisamente vincere".

Di Sottil cosa pensa?

"Quando vuoole salta sempre l'uomo e per la finale punto su di lui. Da qui alla finale potrà essere in grande forma, al pari di Amrabat. Italiano farà giocare sempre in questo mese chi sta meglio".

Castrovilli?

"Giocatore importantissimo per il presente e soprattutto per il futuro. Ma resto convinto che bisognerà vedere chi sarà più in forma tra un mese".

L'Inter penserà alla Champions?

"In Coppa vivi emozioni diverse rispetto al campionato. Sicuramente col Milan sarà una rivincita di venti anni fa e sarà una partita straordinaria ma anche se avrà finito le cartucce, vorrà vincere la Coppa. All'inizio non importa niente a nessuno, poi alla fine la vogliono vincere tutti".

Come si gestisce questo finale di stagione?

"La Fiorentina farà il meglio possibile ma è una questione mentale. I giocatori con la Sampdoria vorranno vincere, io non ho mai visto gente in campo per perdere. La squadra viola ha almeno 7-8 punti in meno di quello che vale, deve fare il massimo per migliorarsi. Mentalmente però è sulle coppe".

Ranieri?

"All'inizio non lo voleva nessuno, però ha sempre resto molto bene".

Come mai gioca sempre Ikoné?

"Perché ad Italiano piace quando il francese sterza. Però la mia Fiorentina migliore secondo me è con Sottil e Nico, solo che Sottil non sta ancora benissimo".