VITALE A RFV, Castro doveva firmare prima, ora è tardi

Ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend", il direttore sportivo Pino Vitale ha commentato la situazione di mercato in casa Fiorentina: "Arthur venendo a Firenze si rimette in gioco".

Che ne pensa della formula con la quale è stato acquistato?

"Per la Juventus il giocatore ha chiuso. La Juve ha fatto lo scambio con Pjanic per far tornare i bilanci. La realtà è che lui viene alla Fiorentina per mettersi in gioco. Dobbiamo essere ottimisti".

Ottimisti anche per il calciomercato che deve arrivare?

"La Fiorentina si deve guardare intorno. Nonostante gli acquisti la Viola è partita comunque partita in ritardo. Già a maggio-aprile si sapeva che alla Fiorentina mancava un centrale, una punta e un portiere. Hanno un po' dormito".

Per il centravanti, il nome giusto può essere Nzola?

"Non lo so. L'anno scorso la Fiorentina non era nemmeno convinta degli esterni. La Viola qualche mossa la doveva fare prima. Ha fatto bene a prendere Arthur ma la squadra va ancora fatta, in questo momento non si può dare un giudizio. Le squadre adesso hanno bisogno di vendere. Levato il Milan nessuno ha fatto molti movimenti".

Secondo lei quale è il prossimo reparto in cui la Fiorentina si deve concentrare?

"Penso l'attacco, ma se avessero voluto comprare Nzola lo dovevano comprare. Hanno fatto bene anche ad aspettare per Dia, tanto a quelle cifre rimane alla Salernitana".

Sono questi i nomi che fanno fare il salto di qualità?

"Bisogna vedere cosa vuole fare la Fiorentina. Secondo me un centravanti lo dovranno comprare e qualcosa devono fare".

Con la cessione di Igor bisogna trovare un centrale difensivo: è stato monitorato Murillo.

"La Fiorentina non può fare scommesse, deve comprare giocatori importanti. Oggi il mercato è vasto ed è difficile fare nomi, bisogna sapere aspettare".

Lei vede Ranieri più in alto nelle gerarchie rispetto allo scorso anno?

"Ranieri è un buon giocatore. Secondo me si, lui si è meritato tutto sul campo".

Come le giudica le due cessioni di Terzic e Igor?

"Hanno fatto delle buone cessioni, ora dipenderà anche dalla vendita di Amrabat".

Lei che farebbe con Castrovilli?

"Secondo me la Fiorentina doveva averlo già fatto firmare, ora è tardi. Io non vedo bene la situazione di Castrovilli alla Fiorentina".

Secondo lei Arthur prende il posto di Amrabat o Castrovilli?

"Sicuramente di Amrabat, anche se il marocchino non era il massimo a fare il play. La Fiorentina inoltre è una squadra molto offensiva. Comunque Amrabat lo vogliono tutti ma poi c'è da vedere chi lo acquista".

Audero, Montipo e Falcone, uno di questi nomi le piace?

"Audero è un buon portiere, mentre gli altri due mi sembrano normali, al livello di Terracciano".