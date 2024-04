VITALE A RFV, Antognoni deve tornare a fare il dirigente

FirenzeViola.it

Pino Vitale a Radio FirenzeViola

Il dirigente Pino Vitale ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole: "Credo che Giancarlo debba tornare a fare il dirigente che è l'unica cosa che sa fare e la sa fare bene. Capisco che Antognoni porta via spazio sui giornali, però credo che se il presidente Commisso dovrà fare una riorganizzazione, può sfruttare le sue doti tecniche".

La partita di stasera?

"L'obiettivo è vincere 1-0, poi è vero che mi sembra Gasperini soffra un po' Italiano. L'importante è essere leggermente più accorti rispetto al Milan. L'Atalanta è una squadra che ti può mettere sempre in difficoltà, ha tante frecce al suo arco. Se la Fiorentina gioca come con la Lazio, stasera ci sono anche motivazioni extra per vincere un trofeo".

Un giudizio su Belotti?

"Non è uno che salta l'uomo ma in area di rigore lo senti".

