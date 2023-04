VIOLA, Unica col City a 13 risultati utili di fila in Europa

FirenzeViola.it

Come un rullo compressore la Fiorentina non si arresta nemmeno a Poznan e prosegue la propria lunga serie di risultati utili consecutivi, iniziata addirittura il 16 febbraio col perentorio 4-0 rifilato al Braga in Portogallo, due mesi or sono. Un cammino che ha portato la squadra di Italiano vicinissima al record delle 10 vittorie di fila, ottenute solo una volta nella storia viola, ovvero nel 1958 a cavallo tra addirittura tre competizioni e tre tecnici, quali Bernardini, Ferrero e l'ungherese Czeizler, allenatori della squadra viola tra l'ultima giornata del campionato 1957/58 e la prima giornata della Serie A 1958/59. Primato non eguagliato causa Spezia, dopo il pareggio per 1-1 al Franchi della scorsa settimana.

Ciononostante, la striscia di risultati utili consecutivi della Fiorentina (iniziata come già precisato a Braga) è ancora in corso ed ha toccato quota 13: ad oggi, tra quelle ancora in vita, è la più lunga tra i maggiori cinque campionati europei di questa stagione, al pari di un colosso quale il Manchester City, anch’esso a 13 di fila. La Fiorentina l’ha registrata tramite i risultati in Serie A, Conference League e Coppa Italia, i citizens di Guardiola tra Premier League, FA Cup e Champions League.

Sotto, troviamo a quota 10 l’Arsenal (che ha perso contro lo Sporting Lisbona in Europa League ma solo ai calci di rigore, con i 120 minuti conclusi sull'1-1), l’Atletico Madrid (striscia conseguita unicamente in Liga) e il Bayer Leverkusen (risultati spartiti tra Bundesliga ed Europa League).