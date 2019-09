VIOLA U18, Sconfitta all'esordio per Aquilani

Esordio tutt'altro che da ricordare per il mister Alberto Aquilani e la sua Fiorentina Under 18. I viola, infatti, hanno perso in casa contro il Genoa per 4-3. La prima rete, arrivata al 30', è proprio dei liguri con Conti, pareggio quasi immediato di Milani al 35'. Pareggio che però non dura tanto e infatti Diakate in tre minuti, 39' e 42', firma una doppietta fissando il risultato sul 1-3. Al 45' accorcia le distanze Milani trovando il suo secondo gol ma al 65' Zanoli firma il 2-4. Dopo aver sbagliato un rigore Gaeta sigla il definitivo 3-4.