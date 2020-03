VIOLA, Tra fine stagione e contratti in scadenza

La Serie A dibatte relativamente al portare a termine o meno la stagione attuale. In caso la scelta ricada sulla ripartenza, c'è da aspettarsi anche che il campionato possa protrarsi fino a luglio e che. dunque, oltrepassi la fatidica deadline del 30 giugno, quando i contratti dei giocatori in scadenza nel 2020 non varranno più (eventualmente andranno ridiscussi regolamenti e burocrazia). La Fiorentina si ritrova in casa sei contratti che presentano tale problematica. Qualcuno preoccupa di meno, come Thereau, Dalbert e Khouamé (il primo saluterà, il secondo è in prestito secco, per il terzo si farà valere l'obbligo). Altri un po' di più, vedi Caceres, per il quale è atteso il rinnovo, Badelj, il cui diritto di riscatto vacilla, e Ghezzal, stesso discorso del croato.