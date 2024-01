VIOLA, Squadra appena rientrata in aereo a Bologna

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritorno in Italia appena avvenuto per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo la spedizione araba la squadra di Vincenzo Italiano è atterrata da circa venti minuti all'aeroporto di Bologna ed è pronta a rientrare nel capoluogo toscano dove nei prossimi giorni riprenderà a lavorare in vista della gara di campionato contro l'Inter in programma domenica 28 gennaio.