VIOLA, Serie A e UECL: la struttura e il punto sulle liste

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre al mercato in entrata con gli arrivi di Christensen, Nzola e Beltran e quello in uscita con l’incognita Amrabat, un argomento che nelle ultime settimane ha scatenato il dibattito tra i tifosi fiorentini è quello relativo alle liste. Ma come funzionano? In primis c’è da fare una precisazione, ovvero che esistono due tipologie di liste: quelle per la Serie A e quelle per le competizioni europee, nello specifico la Conference League per la Fiorentina.

LISTA SERIE A

Facendo un quadro generale, la lista per la Serie A si suddivide in ulteriori quattro micro-liste: giocatori under 21, giocatori cresciuti nel vivaio della propria squadra, giocatori cresciuti nel vivaio nazionale e quelli cosiddetti “liberi”.

GIOCATORI UNDER 21

In questo gruppo rientrano tutti i giocatori che non hanno compiuto 22 anni di età prima del 31 dicembre 2022, nello specifico per la Fiorentina possono rientrare all’interno Martinelli, Kayode, Pierozzi, Infantino, Munteanu, ma anche l’ultimo arrivato Beltran, oltre ad ogni possibile componente della Primavera viola. Il grande vantaggio che dà questa lista è che non ha limiti; dunque, ogni squadra può registrare un numero infinito di giocatori under 21.

GIOCATORI DEL VIVAIO

Questo gruppo ha un limite, infatti ogni squadra può inserire all’interno di esso un massimo di soli quattro giocatori. Ciò non toglie che una squadra possa avere in rosa anche 5 o più calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile, ma solo 4 di questi possono rientrare in questo gruppo: l’altro (o gli altri) verranno inseriti nella lista libera (che vedremo dopo). Ma cosa si intende per giocatore cresciuto nel vivaio? Si intende un giocatore che ha giocato con la propria squadra (Fiorentina, ovviamente, nel nostro caso) per almeno 3 anni nel periodo compreso tra i suoi 15 e 21 anni di età. La Fiorentina ha al momento solo Ranieri e Sottil, ma all’interno può essere inserito anche Pierozzi (che però può andare senza problemi anche tra gli Under 21, come visto in precedenza). All’interno di questo gruppo rientrava anche Cerofolini, prima di essere ceduto al Frosinone.

GIOCATORI DEL VIVAIO NAZIONALE

Stessi limiti del vivaio nazionale (4 giocatori al massimo) e stessi criteri, ma applicati a livello nazionale. In sostanza vi rientrano tutti i giocatori che tra i 15 e i 21 anni hanno giocato almeno 3 anni in una qualsiasi squadra italiana e che sono dunque cresciuti in Italia. La Fiorentina può contare su diversi giocatori, nello specifico su Terracciano, Parisi, Biraghi, Mandragora, Bonaventura e di fatto anche Kouame, visto che il calciatore ivoriano ha giocato tutte le giovanili in Italia. In questo gruppo però vanno selezionati, come prima, solo 4 calciatori, con i due “esclusi” che andranno nella lista libera. Ipotizziamo dunque di selezionare Terracciano, Parisi, Biraghi e Mandragora per questo gruppo.

LIBERI

Qui rientrano i restanti giocatori, con l’unico vincolo che è il numero di giocatori che può essere inserito all’interno. Tra i liberi infatti rientrano al massimo 17 giocatori. Per la Fiorentina dunque rientrano: Christensen, Dodò, Milenkovic, Quarta, Mina, Duncan, Arthur, Amrabat, Nico Gonzalez, Brekalo, Sabiri, Bonaventura, Kouame, Barak, Jovic, Ikonè e Nzola (17 giocatori). Escludiamo al momento Castrovilli, per ragioni fisiche, e Kokorin, per ragioni di mercato (il russo venne escluso anche lo scorso anno). La Fiorentina al momento è al completo.

RIASSUMENDO

UNDER 21 – Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Infantino, Pierozzi, Kayode, Munteanu, Beltran e qualsiasi giocatore della Primavera.

VIVAIO FIORENTINA – Ranieri, Sottil

VIVAIO NAZIONALE – Terracciano, Parisi, Biraghi, Mandragora

LIBERI - Christensen, Dodò, Milenkovic, Quarta, Mina, Duncan, Arthur, Amrabat, Nico Gonzalez, Brekalo, Sabiri, Bonaventura, Kouame, Barak, Jovic, Ikonè e Nzola

Passiamo ora invece a parlare delle liste UEFA per la Conference League.

Queste di fatto sono più semplici, ma anche più stringenti, tant’è che implicheranno delle riflessioni e potrebbero portare a qualche esclusione pesante. Vediamo nello specifico:

LISTA A

In questo primo gruppo rientrano 25 giocatori al massimo, ma tra questi almeno 2 devono essere portieri, al massimo 4 cresciuti nel vivaio nazionale, al massimo 4 nel vivaio della Fiorentina e 15 liberi. Stesso regolamento di prima, ma di fatto Beltran e Infantino non possono essere registrati tra gli under 21 ed occupano posti tra i “liberi”.

Idealmente la Fiorentina sarebbe suddivisa così:

2 PORTIERI – Christensen, Terracciano

15 LIBERI – Dodò, Milenkovic, Quarta, Mina, Duncan, Amrabat, Arthur, Kouame, Brekalo, Sabiri, Ikonè, Nico Gonzalez, Jovic, Nzola, Beltran

VIVAIO FIORENTINA – Ranieri, Pierozzi, Sottil

VIVAIO NAZIONALE – Biraghi, Mandragora, Bonaventura, Parisi

Gli unici Under che possono essere registrati senza vincoli infatti sono i giocatori nati dopo l’1 gennaio 2002 che abbiano disputato almeno 2 stagioni in maglia viola dai 15 anni in poi (LISTA B). Di fatto qui possono rientrare senza vincoli tutti i giocatori della Primavera.

Le liste UEFA possono essere aggiornate dopo i playoff di Conference e dopo i gironi, a patto che non vengano registrati più di 3 giocatori. Da qui la scelta (ovviamente nostra, dato che la Fiorentina deve ancora stilare le liste e il mercato non è finito) di escludere momentaneamente Barak e Infantino. Il primo è reduce da un’infezione presa durante le vacanze e ne avrà ancora per un po’ prima di tornare in condizione, mentre il secondo è alle prime esperienze in Europa ed è plausibile che Italiano voglia inserirlo gradualmente. In ogni caso per le liste UEFA saranno necessarie (almeno ad oggi) due esclusioni rispetto alle liste per la Serie A.