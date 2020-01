VIOLA, Seduta finita: la partenza per Bologna...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TRAMONTANO ENTRA NEL TEAM DEL DS PRADÈ La squadra mercato di Daniele Pradè si rinforza con un nuovo innesto a partire da questo gennaio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, all’interno dei cambiamenti che ci sono stati nello staff tecnico, dopo l’addio di Montella e l’arrivo di... La squadra mercato di Daniele Pradè si rinforza con un nuovo innesto a partire da questo gennaio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, all’interno dei cambiamenti che ci sono stati nello staff tecnico, dopo l’addio di Montella e l’arrivo di... NOTIZIE DI FV FOTO-VIDEO FV, AL CS ARRIVA COMMISSO JR. In attesa di Rocco Commisso, al centro sportivo arriva Joseph. Come mostrano la foto e il video di FirenzeViola.it, il figlio del presidente gigliato si è presentato nel quartier generale della Fiorentina dopo essere tornato dagli USA: In attesa di Rocco Commisso, al centro sportivo arriva Joseph. Come mostrano la foto e il video di FirenzeViola.it, il figlio del presidente gigliato si è presentato nel quartier generale della Fiorentina dopo essere tornato dagli USA: RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi