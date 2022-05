VIOLA, Samp salva, Dea ko: che match point!

La Fiorentina domani ha il primo match point per tornare in Europa. Se i viola vinceranno saranno matematicamente almeno in Conference League a 90 minuti dalla fine. Una grande mano è arrivata dai risultati di oggi, in particolare con quello di San Siro dove il Milan ha battuto l'Atalanta che resta così a pari punti con la Fiorentina. (leggi la classifica)

In caso di vittoria viola dunque i bergamaschi non potrebbero più superare la squadra di Italiano neanche raggiungendola all'ultimo turno, visto che gli scontri diretti premiano proprio i fiorentini. Nello stesso tempo la sconfitta del Cagliari ha comportato la salvezza matematica della Sampdoria che domani non ha particolari esigenze di vittoria se non per la massiccia presenza di tifosi allo stadio che vogliono così salutare la squadra.

E se la Conference potrebbe essere già matematica domani, resterebbe poi la corsa per l'Europa League - un autentico sogno alla luce degli obiettivi iniziali - su una Roma distratta dalla finale di Conference, che le darebbe comunque l'EL indipendentemente dalla posizione in classifica.

Tra l'altro la Fiorentina sarà sostenuta anche a Genova da un bel numero di tifosi, circa 1700: una bella spinta insomma anche in trasferta, oltre a quella che darà il Franchi con la Juve all'ultima giornata. (leggi nostra indiscrezione)